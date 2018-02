Strage Florida, Aaron Feis il coach eroe morto per salvare i suoi studenti

Non ce l'ha fatta Aaron Feis, l'assistente coach della squadra di football gravemente ferito nella sparatoria in un liceo a Parkland, in Florida, tentando di proteggere gli studenti. "E' morto da eroe", hanno ricordato commossi genitori, insegnanti e studenti, sottolineando il suo "animo gentile". Il bilancio è di 17 morti e decine di feriti. Ad aprire il fuoco, imbracciando un fucile da assalto, un ex studente.