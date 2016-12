Strage di Utoya, Corte Norvegia: violati i diritti umani di Breivik

Come si legge nella dichiarazione del tribunale, la Corte "è giunta alla conclusione che il regime carcerario implica un trattamento inumano di Breivik". Il tribunale ha invece respinto un'altra richiesta del killer, contrario al controllo della sua corrispondenza, legittimo per la corte. Breivik aveva chiesto infatti che venissero revocate le restrizioni imposte sulle sue comunicazioni con l'esterno, in modo da poter corrispondere con dei simpatizzanti: le autorità avevano respinto la richiesta per motivi legati alla sicurezza.



L'uomo è stato condannato nell'agosto del 2012 a 21 anni di carcere per un attentato dinamitardo avvenuto ad Oslo e costato la vita ad otto persone e per l'omicidio di altre 69 persone - per la maggior parte adolescenti - in una sparatoria in un campo estivo sull'isola di Utoya: la pena tuttavia potrà essere prolungata fino a che le autorità lo riterranno un individuo pericoloso.