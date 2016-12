Strage di Sousse,terrorista addestrato insieme ai killer del museo del Bardo

In vigore provvedimento per chiusura moschee - Intanto è entrato in vigore il provvedimento che dispone la chiusura delle moschee ancora fuori dal controllo statale annunciato dal premier tunisino Habib Essid all'indomani della strage di Sousse. Tutte le moschee che non si conformeranno alla legge statale del 1989 verranno chiuse. In Tunisia è lo Stato, con il ministero degli Affari religiosi, a controllare le moschee per garantire che esse mantengano un ruolo solo religioso e non diventino uno strumento politico.



Identificate 27 vittime di Sousse - Il ministero della Sanità di Tunisi ha invece comunicato di avere identificato i corpi di 27 delle 38 vittime dell'attacco terroristico al resort di Sousse. Si tratta di in particolare diciannove cittadini britannici, tre irlandesi, un portoghese, due tedeschi, un russo e un belga. Il ministero ha riferito che 37 feriti hanno lasciato gli ospedali dove erano stati ricoverati. L'ambasciata britannica a Tunisi ha reso noto che il numero dei britannici rimasti uccisi nell'attentato potrebbe salire fino a 30.



Nuovo arresto a Beja - Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Beja dal nucleo antiterrorismo della Guardia nazionale. E' accusato di essere implicato nella strage. Lo ha reso noto la radio locale Shems fm citando fonti della sicurezza. L'arrestato sarebbe uno studente amico di Seifeddine Rezgui.