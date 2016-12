Strage di Sousse, i turisti scappano dalla Tunisia

Salwa El Kadri, commissario regionale per il turismo, stila un altro bilancio del sanguinoso attacco terroristico costato la vita ad almeno 39 persone, in maggioranza turisti stranieri.



I tour operator britannici Thomson e First Choice avevano annunciato oggi sul loro sito web l'invio di dieci aeromobili in Tunisia per rimpatriare i loro clienti, in seguito all'attacco. Non è stata ancora accertata la nazionalità di tutte le vittime dell'azione rivendicata dallo Stato islamico, ma è chiaro che la Tunisia pagherà carissimo in termini economici la mattanza di Sousse.