Strage di San Bernardino, il killer ricevette 28mila dollari sul suo conto

Ora gli investigatori federali stanno indagando sulla donna per capire se ha avuto un ruolo nell'attacco.



Intanto emerge che l'identità pachistana di Tashfeen Malik, l'attentatrice di San Bernardino, è autentica secondo il sistema di verifica computerizzato del registro nazionale Nadra (National Database and Registration Authority).



Dal controllo emerge che il suo documento di identità, chiamato Computerised National Identity Card (CNIC), è registrato a Dera Ghazi Kha, nel Punjab centrale, mentre il suo seggio elettorale è presso la scuola elementare maschile Dhrabi. La donna compare nel registro come "figlia di Gulzar Ahmad Malik".



Dopo la strage la scorsa settimana la stampa internazionale aveva diffuso il documento di identità, ma alcuni avevano messo in dubbio l'autenticità del tesserino e ipotizzato un complotto internazionale per danneggiare l'immagine del Pakistan.