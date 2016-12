Strage di Orlando, il procuratore: "Indagate altre persone"

"C'è un'indagine penale su altre persone in connessione alla sparatoria nel club". Lo ha detto il procuratore federale all'indomani della strage al Pulse di Orlando, in Florida, dove sono state uccise 49 persone. Il killer, Omar Mateen, 29enne statunitense di origini afghane, è stato ucciso dalla polizia durante il blitz. "La decisione di entrare in azione è stata difficile, ma ci ha permesso di salvare molte vite", ha detto il capo della polizia.