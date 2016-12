Strage di Nizza, tra le vittime anche uno studente italo-americano

Fra le vittime della strage di Nizza "risulta anche un cittadino italo-americano". Lo ha annunciato la Farnesina. Si tratta del 20enne Nicolas Leslie, studente dell'Università di Berkeley, in California. Il giovane si trovava in Francia nell'ambito di un programma di scambio universitario. Leslie studiava scienze ambientali. Il giovane era nato in Italia, a Milano, ma viveva e studiava negli Stati Uniti.