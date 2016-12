Mohamed Lahouaiej Bouhlel, il tunisino autore della strage sulla Promenade des Anglais a Nizza, si allenava nelle arti marziali e aveva sostenuto alcuni combattimenti. A testimoniarlo, un video amatoriale risalente presumibilmente al 2010, nel quale si vede l'attentatore impegnato in una gara di karate; le immagini mostrano Bouhlel condurre un match scorretto e colpire il suo avversario con una testata in bocca, provocandogli una ferita. Uno stile grezzo e violento, che portò il suo allenatore a "scaricarlo" in pochi mesi. Il video si interrompe prima della conclusione dell'incontro, ma è possibile notare come il killer francese fosse alle prime armi con la disciplina, che avrebbe abbandonato poco dopo.