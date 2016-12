Strage di Nizza, procuratore: "84 morti ma bilancio potrebbe salire"

"Il bilancio provvisorio dell'attacco di Nizza è di 84 morti, ma potrebbe essere rivisto al rialzo". Lo ha detto il procuratore di Parigi, Francois Molins, aggiungendo come tra le vittime figurino 10 minori. Quanto ai feriti, Molins ha spiegato come "52 siano in condizioni di massima emergenza". Infine il procuratore ha aggiunto: "L'attentato corrisponde agli appelli delle organizzazioni terroristiche islamiche".