Strage di Nizza, morto uno dei feriti: bilancio vittime sale a 85

Non ce l'ha fatta uno dei feriti dell'attentato del 14 luglio sulla Promenade des Anglais a Nizza: il bilancio delle vittime sale così a 85 morti. Secondo quanto riferito dal presidente della regione, Christian Estrosi, l'ultima vittima è un francese padre di famiglia di 56 anni, Pierre Hatterman. La moglie Francoise e il figlio Elouan, di 13 anni, erano morti nella strage. La figlia Lèane, 14 anni, è ancora ricoverata e sarebbe in via di guarigione.