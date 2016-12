Strage di Nizza, incriminato un sospetto: era nelle foto con Bouhlel

Un uomo di 36 anni, Hamdi Z., è stato incriminato in Francia nell'ambito delle indagini sulla strage di Nizza. L'uomo, considerato vicino all'attentatore Mohamed Bouhlel, è in custodia cautelare: è accusato di partecipazione ad attività terroristica. Secondo la procura, era in rapporti con Bouhlel "da almeno un anno". Il 36enne appare anche in un selfie scattato davanti al camion dell'orrore pochi giorni prima della strage del 14 luglio.