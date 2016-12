Strage di Nizza, altri due in manette: arrestati salgono a sette

Le autorità francesi hanno arrestato altre due persone in relazione all'attacco di Nizza del 14 luglio costato la vita a 84 persone. Lo riferisce il canale Bfm Tv. Il numero dei sospetti finiti in manette sale quindi a sette. Le altre cinque persone coinvolte, tra cui la ex moglie dell'attentatore, rimangono in stato di arresto.