Strage di Monaco, polizia: "Nessun rapporto tra il killer e l'Isis"

Alì Sonboly, il 18enne tedesco di origini iraniane autore dell'attacco a Monaco, "non aveva alcun rapporto con l'Isis". Lo rende noto la polizia bavarese durante una conferenza stampa. "Nel 2012 era stato ricoverato ed era stato sottoposto a un trattamento psichiatrico dopo fenomeni di disturbo maniacale - dichiara ancora Hubertus Andrae -. Ha agito solo, non aveva complici e a casa sua non è stato trovato materiale legato allo Stato islamico".