Strage di Manchester, Elisabetta II: tutto il Paese è sotto shock

"So di parlare per tutti, esprimendo la mia più profonda vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento e soprattutto alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti o feriti", ha detto la sovrana, in un comunicato di Buckingham Palace. "Voglio ringraziare tutti i membri dei servizi di emergenza, che hanno risposto con tale professionalità e cura".



"E vorrei esprimere la mia ammirazione per il modo in cui la gente di Manchester ha risposto, con umanità e compassione, a questo atto di barbarie", ha concluso Elisabetta.