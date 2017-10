4 ottobre 2017 01:15 Strage di Las Vegas, media: al killer fu prescritto il Valium | Metal detector negli hotel Lʼavvocato della compagna: "La donna non sapeva nulla dei suoi piani". La dipendente di un casinò: "Maltrattava la fidanzata"

A Stephen Paddock, il killer di Las Vegas, erano stati prescritti ansiolitici negli ultimi mesi. E di recente, a giugno, secondo indiscrezioni un medico gli aveva somministrato il Valium. Un farmaco, quest'ultimo, che può innescare comportamenti aggressivi in chi ne fa uso e ha problemi mentali. A riferire la notizia è il Las Vegas Journal citando il medico Steven Winkler, lo stesso che gli avrebbe prescritto il medicinale. Dopo la strage, intanto, si corre ai ripari: gli hotel di Las Vegas, ma non è escluso che accada a livello nazionale, stanno prendendo in considerazione la possibilità di adottare metal detector come misura di sicurezza.

Da alcuni documenti consegnati agli inquirenti è emerso che l'autore del massacro di Las Vegas chiese una stanza ad un piano alto del Mandalay Bay Hotel e con vista sul concerto. Al suo arrivo in hotel, Stephen Paddock chiese la suite con due stanze al 32esimo piano. La stanza però non era disponibile prima di sabato, quando vi si trasferì gratuitamente, in quanto era considerato un buon cliente che puntava decine di migliaia di dollari al casinò.

L'avvocato della compagna: "Non sapeva nulla"Marilou Danley, la compagna del killer di Las Vegas non sapeva nulla circa i piani dell'uomo di compiere un massacro. Lo afferma, secondo quanto riporta la Associated Press, l'avvocato della donna che in queste ore è sotto interrogatorio dell'Fbi. La donna, 62 anni, che non è agli arresti, è considerata come "persona di interesse" dagli investigatori.

Gli hotel di Las Vegas si blindano? Dopo la strage, gli hotel di Las Vegas stanno prendendo in considerazione la possibilità di adottare metal detector come misura di sicurezza. Lo riferisce il Las Vegas Review Journal, sottolineando che già due alberghi-casinò su 'Sin City', Il Wynn e l'Encore, hanno cominciato a controllare clienti e avventori utilizzando metal detector portatili e ispezionando le borse. Non è escluso che la misura venga presa a livello nazionale. Ma l'ipotesi di usare i metal detector negli alberghi ha però sollevato perplessità nel settore dell'ospitalità in quanto è considerata una misura invadente e potrebbe significare una violazione della privacy dei clienti. In generale, i casinò di Las Vegas si avvalgono di sicurezza privata ma ciò non ha impedito al killer Stephen Paddock di registrarsi al Mandala Bay portando con sé un arsenale di armi.