4 febbraio 2015 Strage di gatti in Vietnam: contrabbandati dalla Cina, seppelliti vivi a migliaia I felini, destinati ai ristoranti del Paese, sono stati intercettati dalle forze dell'ordine che li hanno abbattuti per evitare gravi conseguenze sul piano ambientale e sanitario

18:26 - Contrabbandati dalla Cina in Vietnam per finire nei piatti dei ristoranti del Paese asiatico, sono stati seppelliti dalle autorità, molti mentre erano ancora vivi. E' l'orribile fine toccata a migliaia di gatti che sono stati abbattuti per rispettare la legge del Paese. I felini rappresentavano infatti un rischio ambientale e sanitario, secondo quanto hanno riferito fonti di polizia locali.

E così, per evitare malattie e problemi di salute ai cittadini, gli animali sono stati seppelliti, molti mentre erano ancora vivi, come hanno confermato le stesse forze dell'ordine. Ancora incerto il numero dei mici ai quali è stato riservato il triste trattamento.



Solo una settimana fa, la polizia aveva fermato un camion che trasportava tre tonnellate di gatti all'interno di piccoli cesti di bambù. Il conducente del mezzo, proprietario anche del carico, aveva ricevuto una multa di 7,5 milioni di dong (360 dollari) per contrabbando di animali e le associazioni per la difesa dei diritti degli animali avevano cercato di fermare la macellazione.



Il traffico di gatti e i menù di piatti a base di "piccola tigre", come vengono anche chiamati questi felini, sono vietati in Vietnam dal 1998, allo scopo di impedire la proliferazione di topi, vera pestilenza in grado di distruggere interi raccolti in numerose regioni del Paese.