Strage di Dallas, Trump: "Le divisioni razziali sono peggiorate"

Anche il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, interviene dopo quanto accaduto a Dallas. "Le divisioni razziali sono peggiorate, non migliorate. Renderemo l'America sicura di nuovo", afferma. In un video Trump sottolinea come le uccisioni dei due afroamericani in Minnesota e Louisiana "ci ricordino quanto lavoro resta da fare per assicurare che tutti gli americani sentano la loro sicurezza tutelata".