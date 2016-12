Strage di Dallas, polizia: "Killer voleva uccidere i bianchi"

Il sospetto killer della strage di Dallas era infuriato per le recenti uccisioni di neri da parte della polizia. Odiava i bianchi in generale e voleva uccidere poliziotti bianchi. Il capo della polizia di Dallas David Brown lo ha detto in conferenza stampa, precisando che l'uomo non è morto suicida ma per l'esplosione di un robot bomba mandato dalle forze dell'ordine. Altre opzioni, ha detto Brown, "ci avrebbero esposto a un pericolo maggiore".