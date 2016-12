Strage di Dallas, condanna di Ban Ki-moon: violenza ingiustificabile

Anche il Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha condannato quanto accaduto a Dallas. "Non c'è giustificazione - ha detto - per questo tipo di violenza" che "ha aumentato la sofferenza di molti dopo l'uccisione di due afroamericani in Louisiana e Minnesota nell'arco di due giorni". In una dichiarazione resa nota da un portavoce, Ban ha osservato che questi due assassinii "hanno messo in luce la necessità di affrontate le disparità razziali".