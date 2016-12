Strage di Dacca, vittime italiane rientrano tra mercoledì e giovedì

Le salme delle nove vittime italiane della strage di Dacca dovrebbero rientrare in Italia tra mercoledì e giovedì. Sarà un aereo della presidenza del Consiglio a riportare i corpi a Ciampino, dove ad accoglierli ci saranno le famiglie e il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Le salme saranno poi trasportate all'istituto di medicina legale di Roma per gli esami autoptici, e solo in seguito riconsegnate ai familiari.