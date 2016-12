Strage di Dacca, Mattarella: "Italia ha pagato prezzo altissimo"

Si tratta "davvero di un prezzo molto alto per l'Italia": è la strage di italiani più pesante dopo quella di Nassiriya. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella aggiungendo che ormai "la barbarie del terrorismo è davvero senza confini". "Tutta l'Italia si stringe intorno ai familiari delle vittime di Dacca, con grande solidarietà. Per esprimere questo dolore ho deciso di rientrare a Roma per rendere omaggio alle salme", ha concluso.