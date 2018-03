Strage nel rogo in Siberia: "Uscite bloccate e antincendio ko"

L'incendio nel centro commerciale di Kemerovo, in Siberia, che è per ora costato la vita a 64 persone, tra le quali molti bambini, fa scoppiare in tutta la Russia la polemica sulla sicurezza. Il Comitato Investigativo conferma le prime denunce: allo Zimnyaya Vishnya si sono verificate "gravi violazioni alle norme di sicurezza, sia durante la costruzione che l'esercizio". Un addetto alla sicurezza avrebbe "disattivato" il sistema antincendio e le porte d'emergenza "erano bloccate". E ancora, "materiali scadenti e norme aggirate con le bustarelle". All'appello, intanto, manca un'intera classe in gita.