Strage di Berlino, blitz in residenze tunisini legati ad Amri

La polizia tedesca ha fatto irruzione in un alloggio di un centro profughi e in un appartamento a Berlino, nell'ambito delle indagini sulla strage dei mercatini di Natale. Lo ha reso noto la procura generale. L'alloggio è di "un tunisino di 26 anni" che "conoscerebbe l'attentatore Anis Amri dal 2015" e "sarebbe stato in contatto con lui fino a prima dell'attacco". Nell'appartamento, invece, "avrebbe soggiornato un ex coinquilino" di Amri.