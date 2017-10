Strage del treno in India, 11 pene capitali commutate in ergastolo

L'Alta Corte del Gujarat ha deciso di commutare in ergastolo la pena capitale a 11 musulmani condannati per l'incendio di un treno nel 2002 che causò la morte di 59 passeggeri indù. Il 27 febbraio 2002 una folla di almeno 1.000 musulmani attaccò il Sabarmati Express fermo nella stazione di Godhra. L'incendio causò la strage. Quell'episodio fu lo spunto per violenti disordini che durarono settimane in cui furono uccise fra 1.000 e 2.000 musulmani.