Strage Dacca, nipote di vittima italiana: è stata brutalmente uccisa

"Ormai abbiamo perso anche l'ultima speranza: mia zia, Nadia Benedetti, è stata brutalmente uccisa nell'attentato in Bangladesh". Ad annunciarlo è la nipote Giulia su Facebook. Tra le vittime italiane dell'attacco terroristico di Dacca c'è dunque anche l'imprenditrice tessile viterbese. "Non c'è più: non la rivedremo più, non commenteremo i colori delle magliette da produrre, mio padre non la andrà più a prendere all'aeroporto", prosegue il post.