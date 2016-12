Strage Dacca, il Papa: "E' barbarie contro Dio e contro l'umanità"

Papa Francesco, "profondamente rattristato dalla violenza insensata perpetrata contro vittime innocenti a Dacca, esprime di cuore le proprie condoglianze e condanna questi atti barbari come offese contro Dio e contro l'umanità". E' quanto scrive Bergoglio in un messaggio inviato presso la diocesi di Dacca, teatro dell'attacco terroristico in cui sono morte 20 persone. Il Pontefice "affida i morti alla misericordia di Dio", si legge ancora.