Strage California,trovati cellulari

Gli investigatori hanno recuperato due cellulari distrutti probabilmente da Syed Rizwan Farook e dalla moglie Tashfeen Malik, gli autori della strage di San Bernardino, in California. L'Fbi cerca di risalire al movente che ha spinto la coppia a sparare in un centro per disabili, uccidendo 14 persone. Si scava nel loro passato, ma i due non hanno lasciato alcun documento che spieghi il gesto. La polizia ha ritrovato un pc ma senza il disco rigido.