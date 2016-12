Strage Berlino, spiccato mandato cattura internazionale per tunisino

"C'è un nuovo sospettato che viene ricercato. E' un sospettato e non necessariamente il colpevole" per la strage di Berlino. Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, riferendosi al tunisino Anis A.. Nei suoi confronti "è stato emesso alla mezzanotte un mandato di cattura per la Germania e per tutta l'area Schengen, quindi anche per l'Europa", ha aggiunto il ministro.