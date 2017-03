Strage Berlino, Merkel: garantiremo tutti i diritti ai parenti Fabrizia Di Lorenzo

Dichiarazioni che arrivano all'indomani dello sfogo dei genitori di Fabrizia: "Il governo tedesco è stato assente, non ci hanno mai contattati, ci hanno lasciati soli". A due mesi dalla strage Berlino i genitori della giovane hanno accusato le autorità tedesche di "mancanza e sensibilità nei loro confronti", ma anche nei confronti dei parenti delle vittime tedesche. E sul risarcimento la famiglia Di Lorenzon precisa: "Nessun importo potrà pagare la morte di Fabrizia, ma un risarcimento significherebbe ammettere le responsabilità per non aver fermato un criminale noto da anni e per non avere preso precauzioni, come le barriere installate dopo l'attentato".