Strage Berlino, Die Welt: "Roma voleva usare Amri come infiltrato"

L'Italia, secondo il settimanale tedesco Welt am Sonntag, avrebbe commesso due gravi errori nella gestione del caso Amri da quando arrivò come richiedente asilo nel 2011 in Sicilia. Innanzitutto la Tunisia, smentendo quanto detto finora da Roma, avrebbe riconosciuto Amri come loro cittadino già nel 2011. E poi avrebbe cercato di assoldarlo come infiltrato in ambienti islamisti. Il giornale tedesco sostiene di non aver avuto alcuna risposta dal governo italiano.