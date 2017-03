Strage Berlino, autopsia su Amri: faceva uso abituale di cocaina

Anis Amri, l'autore della strage di Berlino ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti a Sesto San Giovanni (Milano), faceva uso abituale di cocaina e hashish. E' quanto emerge dall'autopsia disposta dalla Procura di Monza sul corpo del terrorista tunisino. Gli esami tossicologici evidenziano che Amri non aveva assunto droghe il giorno in cui è morto, ma non si può escludere che il giorno della strage non fosse sotto l'effetto di stupefacenti.