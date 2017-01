Strage Berlino, Amri si sarebbe procurato l'arma in Svizzera

Il presunto autore della strage di Berlino, il tunisino Anis Amri, si sarebbe procurato in Svizzera l'arma con cui ha ucciso il pilota polacco del camion utilizzato per l'attacco: lo ha reso noto il canale tedesco ZDF. Il 24enne tunisino ha "trascorso molto tempo in Svizzera," dove ha "potenzialmente" soggiornato "a più riprese", ha aggiunto l'emittente.