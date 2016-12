Strage Berlino,allerta a New York: rafforzate le misure di sicurezza

Allerta a New York dopo l'attacco a Berlino. La polizia ha rafforzato le misure di sicurezza in molte aree e sta lavorando con le società di autonoleggio di mezzi pesanti per cercare di prevenire attacchi stile Berlino. Lo afferma il capo dell'antiterrorismo del New York Police Department, John Miller, sottolineando che un attacco del genere è difficile a New York perché c'è troppo traffico.