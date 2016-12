Strage Bardo, Tunisi: arrestato cittadino marocchino

Nabi è stato condotto presso l'Unità Nazionale antiterrorismo a l'Aouina (Tunisi), per le dovute indagini su autorizzazione del giudice istruttore del tribunale di primo grado di Tunisi. Rimane pendente il mandato di cattura per gli altri 4 ovvero Adel Ghandri, Chemseddine Sendi, Maher Gadi e Noureddine Chouchane.



"Coinvolgimento non diretto" - Secondo il portavoce del ministero dell'Interno, l'uomo sarebbe coinvolto in "maniera indiretta" nell'attentato. Così come l'altro marocchino arrestato in Italia a Gaggiano, Abdelmajid Touil, in attesa di estradizione, accusato di aver fornito supporto logistico agli attentatori.