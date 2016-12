Strage Ankara,Erdogan contro Siria

"Secondo l'intelligence gli attentati terroristici di Ankara hanno radici in Siria". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tornando a parlare per la prima volta in pubblico dal giorno della strage di sabato. Erdogan ha anche annunciato di aver ordinato un'indagine parallela a quella della magistratura: "Non è giusto chiedere ora dimissioni, aspettiamo i risultati".