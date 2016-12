Strage al Pulse, Obama a Orlando per incontrare familiari vittime

Il presidente degli Stati Uniti si è recato a Orlando, in Florida, per incontrare i familiari delle vittime della strage avvenuta sabato notte nel locale gay Pulse, dove Omar Mateen ha ucciso 49 persone e ne ha ferite più di 50. L'Air Force One è atterrato alle 13 ora di New York, le 19 in Italia. A bordo dell'aereo presidenziale anche il vicepresidente Joe Biden e il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio.