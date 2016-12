Strage al college, identificato il killer: è un 26enne contro le "religioni organizzate"

Si chiamerebbe Chris Harper Mercer il giovane che ha aperto il fuoco all'Umpqua Community College, in Oregon, uccidendo nove persone. Aveva 26 anni. Secondo quanto accertato, l'uomo non era uno studente dell'istituto, ma viveva nella stessa zona con la madre. Sul web si professava "conservatore repubblicano" e respingeva le "religioni organizzate".

Harper Mercer, al momento della sparatoria, indossava una camicia scura e jeans. Aveva con sé tre pistole e almeno un fucile, oltre ad una grande quantità di munizioni. Secondo alcune fonti aveva anche un giubbotto antiproiettile, ma non è chiaro se lo indossasse al momento della sparatoria.



Sul web l'odio per le "religioni organizzate" - Il giovane viveva nella stessa zona dell'Umpqua Community College e abitava in un appartamento, probabilmente con la madre. Prima di aprire il fuoco il killer avrebbe chiesto agli studenti di alzarsi in piedi e dire quale fosse la loro religione. Alcuni media Usa riferiscono che, da profili su social network legati a un indirizzo e-mail fatto risalire a Chris Harper Mercer, si professava "conservatore repubblicano" e respingeva le "religioni organizzate". Mentre in un profilo MySpace pubblicava foto con un'arma e immagini propagandistiche pro Ira.