3 aprile 2015 Strage al campus, la condanna del Papa

Al Shabaab minacciano nuovi attacchi Francesco in un telegramma all'arcivescovo di Nairobi esprime la sua "immensa tristezza per la tragica perdita di vite". E fa un appello alle autorità del Paese per porre fine a una tale "spirale di violenza e odio"

17:42 - Il Papa "condanna questo atto di brutalità senza senso e prega per un cambiamento del cuore di chi lo ha perpetrato". Lo si legge in un telegramma all'arcivescovo di Nairobi, cardinal John Njue, inviato dal Vaticano a nome di Papa Bergoglio. "Profondamente rattristato dalla immensa e tragica perdita di vite", Francesco "prega per le vittime e i loro cari", dice il messaggio. Ma gli jihadisti minacciano nuovi attacchi.

Il Santo Padre assicura poi le sue preghiere alle famiglie delle vittime e a tutti i keniani, in questo tempo doloroso, raccomandando "le anime dei defunti alla infinita misericordia di Dio Onnipotente".



"In unione con tutte le persone di buona volontà in ogni parte del mondo - si legge ancora nel messaggio di papa Bergoglio - Sua Santità condanna questo atto di brutalità senza senso e prega per un cambiamento del cuore di coloro che lo hanno perpetrato".



"Egli chiede anche - aggiunge il testo - a tutte le autorità di raddoppiare gli sforzi e lavorare con tutti gli uomini e le donne in Kenya per porre fine a una tale violenza e odio, verso l'alba di una nuova era di fraternità, giustizia e pace".



Una condanna che però non ha certo fermato gli jihadisti di Al Shabaab, i quali, anzi, hanno minacciato di sferrare nuovi attacchi contro il Kenya: "Non ci sarà alcun luogo sicuro per voi, finché il Kenya manterrà le truppe in Somalia", ha detto un portavoce dei jihadisti, Sheikh Ali Mohamud Rage.