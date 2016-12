Storico incontro di famiglia tra coreani del Sud e del Nord divisi da 60 anni

Emozione e lacrime di gioia in un resort sciistico della Corea del Nord, dove quasi 400 sudcoreani, molti dei quali anziani e malati, hanno partecipato ad una straordinaria riunione di famiglia attesa per oltre 60 anni, più precisamente da quel lontano 1953 quando la Penisola venne divisa in due.

Molte famiglie, dopo l'armistizio, erano state infatti costrette ad una separazione forzosa senza alcuna possibilità di scambi e contatti. L'accordo tra Seul e Pyongyang ha sancito una svolta storica e ha permesso ai tanti sudcoreani di rivedere per 12 ore i propri familiari del Nord. L'appuntamento ha rischiato di saltare fino a poche ore prima del suo inizio, ma fortunatamente tutto è andato a buon fine.



Per tutti i presenti si è realizzato un sogno chiuso nel cassetto per molti anni e per il quale iniziavano a nutrire poche speranze. E' il caso dell'uomo che ha potuto rivedere finalmente l'anziana madre di cui aveva perso le tracce tanto da crederla già morta. "E' come se fosse resuscitata" ha commentato una volta avvenuto l'incontro. Stessa gioia per due fratelli che hanno atteso tanti anni per riabbracciarsi e che hanno sciolto le proprie emozioni in un pianto liberatorio.