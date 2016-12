Stop alla discriminazione: a Vienna arrivano i semafori gay e lesbo

Per promuovere al tempo stesso la sicurezza stradale e la tolleranza, l'amministrazione comunale di Vienna ha rimpiazzato le luci dei semafori con immagini inedite, che rappresentano coppie gay e lesbiche nei classici colori verde per il via libera e rosso per lo stop. Secondo le autorità cittadine, questi semafori aumenteranno la sicurezza perché attirano l'attenzione "sia degli automobilisti sia dei pedoni".