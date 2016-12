Stop al trattato di Dublino sui richiedenti asilo, l'Ungheria ci ripensa

Il governo ungherese fa dietrofront: non ci sarà nessuna sospensione unilaterale del trattato di Dublino sui richiedenti asilo già registrati come tali in altri Stati dell'Europa . Durissima era stata la reazione della Commissione Ue, che aveva chiesto "immediate spiegazioni". Pochi giorni fa sempre il governo di destra guidato da Viktor Orban aveva annunciato la costruzione di un muro di 4 metri di altezza lungo la frontiera con la Serbia.

Il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, ha discusso del dossier immigrati con l'omologo austriaco Sebastian Kurz (sarebbe stata l'Austria, infatti, a pagare in prima persona per la decisione di Budapest), rendendo noto che "l'Ungheria non ha sospeso nessuna norma dell'Unione europea".



"Esigiamo un chiarimento immediato", avevano fatto sapere martedì da Bruxelles. Mentre Budapest aveva reso noto di aver raggiunto il limite dell'accoglienza. "Il nostro paese si assume un ruolo che è al di sopra delle proprie dimensioni e delle proprie forze", si giustifica il governo magiaro. Il numero di ingressi illegali, secondo l'Ungheria, negli ultimi tempi sarebbe aumentato, passando da 2.000 nel 2012, ai 43.000 del 2014 e a 60.000 nei primi sei mesi dell'anno.



Il muro lungo la frontiera - Secondo l'annuncio, l'Ungheria starebbe pensando alla costruzione di una barriera alta 4 metri lungo la frontiera con la Serbia, per un tracciato di 175 chilometri. Lo scopo dichiarato è quello di bloccare il flusso crescente di migranti lungo la cosiddetta "rotta dei Balcani" verso l'Europa occidentale. Nel 2014 in Ungheria sono arrivate oltre 50mila persone, secondo le stime del governo di Budapest.