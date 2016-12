Stoccolma, uomini incappucciati aggrediscono migranti in pieno centro

Distribuiti volantini - Le violenze sono avvenute a Sergels Torg, un'ampia piazza pedonalizzata nel centro della città, dove gli assalitori hanno anche distribuito volantini in cui dichiaravano che i "bambini di strada nord-africani avrebbero ricevuto la punizione che meritavano". Venuti a conoscenza del progetto di aggressione contro i migranti minori non accompagnati, le autorità hanno dispiegato sul territorio agenti anti-sommossa e hanno fatto sorvolare il centro cittadino da elicotteri.



L'omicidio dell'assistente sociale - Il blitz, avvenuto nella serata di ieri, è la reazione più dura seguita all'omicidio dell'assistente sociale Alexandra Mezher. La ragazza, 22enne di origini libanesi, è stata uccisa a coltellate, durante un litigio, da un giovanissimo rifugiato somalo lunedì in un centro di accoglienza per minori non accompagnati.



Verso l'espulsione di 80mila migranti - Due eventi verificatesi proprio nella settimana in cui la Svezia ha annunciato le misure contro gli immigrati che intende attuare. Mercoledì scorso, il ministro degli interni Anders Ygeman ha annunciato che il paese intende espellere circa 80 mila rifugiati degli oltre 160 mila che, nel 2015, hanno presentato domanda di asilo in Svezia.