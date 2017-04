Stoccolma, media: arrestato aveva postato su Facebook materiale Isis

L'uzbeko arrestato in Svezia e principale sospettato per l'attacco a Stoccolma ha pubblicato in passato su Facebook materiale di propaganda dell'Isis e messo un "mi piace" a una foto del massacro della maratona di Boston dell'aprile 2013. Lo scrive Aftonbladet in esclusiva. Il 39enne "non parlava mai di politica né di religione, ma solo di come guadagnare di più per mandare i soldi alla famiglia", racconta un conoscente.