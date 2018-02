Stoccolma denuncia "brutale" rapimento editore svedese in Cina

La Svezia ha denunciato il "brutale" rapimento in Cina dell'editore svedese d'origini cinesi Gui Minhai, compiuto mentre era accompagnato da diplomatici svedesi e ha chiesto la sua liberazione. Gui, 53 anni, è stato arrestato in un treno diretto a Pechino 15 giorni fa. Gui Minhai è uno dei cinque librai che ha sede a Hong Kong che pubblicano titoli sui dirigenti cinesi. Era scomparso una prima volta nel 2015 durante una vacanza in Thailandia.