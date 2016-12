Stephen Hawking non esclude il suicidio assistito: "Lo farò se diventerò un peso"

Il famoso scienziato inglese Stephen Hawking, costretto da anni su una sedia a rotelle per una grave disfunzione neurologica, non esclude il ricorso al suicidio assistito, se diventerà un peso per la sua famiglia. Lo ha confessato lui stesso alla Bbc, precisando però di non aver intenzione di farlo poiché, al momento, gli rimane molto lavoro da fare. Hawking ha ottenuto importanti risultati nella teoria della relatività e in meccanica quantistica.