Stazione spaziale cinese, Italia esclusa da zona a rischio

L'Italia è esclusa dalla zona a rischio per il rientro della stazione spaziale cinese. Lo ha reso noto Tommaso Sgobba, direttore della Iaas (International Association for The Advancement of Space Safety), sulla base delle previsioni del Joint Space Operations Center (JSpOC) Usa. Il Jspoc indica il Sud Atlantico come la zona più probabile del rientro, ma non esclude Sudamerica, Grecia, Turchia, Asia centrale e Cina.