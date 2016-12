Stati Uniti, poliziotto spara e uccide una dodicenne per errore

In Pennsylvania una ragazzina di 12 anni, Ciara Meyer, è stata uccisa per errore da un agente di polizia che si era presentato alla porta di casa per sfrattare la famiglia. Il padre, Donald Meyer, di 57 anni, avrebbe aperto la porta puntando un fucile contro il poliziotto. L'agente avrebbe quindi sparato per difendersi, ma il proiettile ha colpito la bambina che stava in piedi dietro al padre.