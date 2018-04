Stati Uniti, pena di morte: giustiziato il detenuto più anziano

E' stato giustiziato in Alabama un detenuto di 83 anni , che era stato condannato alla pena di morte per aver ucciso un giudice federale nel 1989 in un'ondata di azioni terroristiche nel sud degli Stati Uniti. E' il più anziano detenuto messo a morte da quando le esecuzioni della pena capitale sono riprese negli anni '70. Walter Leroy Moody Jr. è stato sottoposto ad una iniezione letale nella prigione di Atmore.

L'uomo non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione finale e non ha risposto quando un funzionario gli ha chiesto se avesse qualche ultima parola poco prima che l'iniezione iniziasse a fare effetto.



Nel dicembre del 1989, Moody aveva inviato quattro pacchi bomba uccidendo il giudice dell'Alabama Robert Vance e un attivista nero per i diritti civili, Robert Robinson. Altre due bombe, inclusa una inviata all'Associazione nazionale per l'avanzamento delle persone di colore in Florida, furono intercettate prima di esplodere.



Le autorità hanno riferito che Moody, che aveva frequentato la scuola di legge, provava rancore nei confronti del sistema legale perché un tribunale aveva rifiutato di rovesciare una condanna per possesso di una bomba del 1972, impedendogli di esercitare la professione.