Stati Uniti, Hillary Clinton scende in campo per la corsa alla Casa Bianca

16:04 - Hillary Rodham Clinton annuncerà domenica ufficialmente la sua decisione di candidarsi alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 2016, quando scadrà il secondo e ultimo mandato di Barack Obama. A riferirlo è l'agenzia di stampa Ap, citando fonti vicine alla Clinton, ex segretario di Stato.

Repubblicani, scende in campo il senatore Marco Rubio - Dopo Hillary, anche Marco Rubio annuncerà la sua discesa in campo nella corsa alla Casa Bianca. Per l'annuncio ufficiale, previsto per lunedì, il senatore repubblicano ha scelto la città di Miami, in Florida.



L'annuncio di Hillary sui social media - Hillary Clinton ha scelto i social media per dare la notizia della sua discesa in campo. Domenica a mezzogiorno sarà diffuso il tweet della candidata alla Casa Bianca, seguito a brevissimo da un video e da una serie di e-mail in cui saranno esposti i motivi della decisione. Tutto avverrà mentre l'ex segretario di Stato sarà in volo verso lo Iowa, tenendo una serie di conference call sulla strategia che intende seguire. La Clinton è la prima democratica a candidarsi alla presidenza degli Usa nel 2016.