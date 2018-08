Stati Uniti, armi con stampante 3D: giudice blocca via libera

Un giudice federale negli Stati Uniti ha bloccato la pubblicazione online delle istruzioni per fabbricare pistole con la stampante 3D. L'ingiunzione è arrivata dopo la diffusione delle istruzioni da parte dell'azienda texana Defense Distributed, il cui proprietario è un noto sostenitore del possesso di armi. Otto Stati si erano appellati contro il via libera della pubblicazione e anche il presidente Donald Trump si era espresso in maniera contraria.